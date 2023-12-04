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Отмечайте Новый год с УБРиР и получайте кешбэк 10%

Отмечайте Новый год с УБРиР и получайте кешбэк 10%
Иллюстрация: Пресс-служба УБРиР

Банк предложил предпринимателем вернуть часть затрат на создание праздничной атмосферы. Акция проводится во всех городах присутствия УБРиР. В ней могут принять участие действующие и новые клиенты.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Уральский банк реконструкции и развития проводит новогоднюю акцию для предпринимателей, которая позволит с выгодой отметить предстоящий праздник. С 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. клиенты банка получат кешбэк 10% при оплате проведения корпоративного мероприятии или доставки еды в офис бизнес-картой УБРиР. 

Условия акции предельно просты: при заказе в категории «Кафе и рестораны» клиенты получат часть потраченных средств в виде кешбэка. Минимальная сумма выплаты составит 500 рублей, максимальная — 3 000 рублей. Выплаты будут производиться не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Участие в акции позволит отметить Новый год в кругу коллег, вернув при этом часть затрат.

Мы рады предложить предпринимателям возможность отметить наступающий Новый год вместе с нами. Кешбэк 10% на корпоративные мероприятия и доставку еды в офис — это наш вклад в создание праздничной атмосферы. Мы стремимся представлять актуальные и выгодные предложения, которые приносят пользу деловым партнерам. Уверен, новогодняя акция УБРиР станет приятным сюрпризом для всех участников, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Акция проводится во всех городах, где присутствует ПАО КБ «УБРиР». Принять в ней участие могут действующие клиенты банка, имеющие открытые расчетные счета и корпоративные карты, а также новые клиенты, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период проведения акции. Обо всех условиях акции и возможностях бизнес-карты УБРиР можно узнать на официальном сайте банка или в его отделении в вашем городе.

Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/  erid: LjN8KJ8fg

Автор: Мария Смирнова
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