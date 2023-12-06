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На чем будут ездить пассажиры такси в 2024 году

На чем будут ездить пассажиры такси в 2024 году
Иллюстрация: https://unsplash.com

Группа компаний Альфа-Лизинг назвала автомобили, которые чаще всего покупают службы такси для обновления своего автопарка. Почти половина моделей — отечественного и китайского производства.

#НОВОСТИ

По статистике 2021 г. самыми популярными автомобилями среди таксистов были Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Kia Rio и Volkswagen Polo. В мае 2023 г. окончательно ушел из России концерт Volkswagen, полностью продав свои активы, чуть раньше о смене приоритетов заявила и Skoda. В октябре 2023 г. в СМИ появились сообщения о сворачивании деятельности компаниями Hyundai и Kia, которые не были подтверждены официально. Тем не менее прежние лидеры рейтинга потеряли позиции из-за сложностей покупки и обслуживания.

Статистика ГК Альфа-Лизинг показывает, что таксопарки обновляют автомобили в среднем один раз в три года — этого требуют правила безопасности, и агрегаторы тщательно следят за состоянием машин. Привычные модели теперь недоступны (либо возникли дополнительные трудности), поэтому 48% обновленного таксопарка составляют китайские и российские авто. В регионах России лидирует LADA, в Москве и Санкт-Петербурге популярны новые китайские CHERY, GEELY, HAVAL, EXEED.

Самые популярные модели, приобретаемые таксопарками в 2023 г.:

  • LADA Granta;
  • Chery Tiggo 7 Pro;
  • Chery Tiggo 4 Pro;
  • GEELY Coolray;
  • GEELY Atlas Pro;
  • HAVAL Jolion;
  • EXEED LX;
  • Volkswagen Polo;
  • KIA Rio.

В списке по-прежнему остается Volkswagen Polo и KIA Rio — несмотря на отсутствие официального представительства концерна в России.

Эксперты Альфа-Лизинга называют следующие причины подобной статистики:

  1. Уход европейских и корейских автобрендов с рынка. Очевидный фактор, который не оставляет таксопаркам выбора. А привозимые по параллельному рынку авто оказываются слишком дорогими для таксопарков.
  2.  Исчерпание вторичного рынка. Как полагают специалисты, рынок подержанных автомобилей сейчас находится в «застывшем состоянии». При этом средняя цена авто в сегменте такси «Эконом» с начала года выросла на 20-25% до 1,4 млн руб. Оставшиеся на внутреннем рынке автомобили постепенно стареют — их покупка рискованна для бизнеса.
  3. Рост стоимости обслуживания. По итогам первого полугодия 2023 г. средний чек на техобслуживание автомобилей вырос на 21%. Таксопаркам становится слишком дорого поддерживать исправное техническое состояние европейских авто, чем старше автомобиль, тем больше дорогостоящих узлов в нем необходимо менять при обслуживании.

Отметим, что стоимость китайских автомобилей также стремительно растет. Так, если сравнивать начало 2023 года и аналогичный период 2022-го, рост составил 62%.

С отечественной моделью LADA Granta ситуация не такая критичная, но удорожание прослеживается: с 489 тыс. руб. в 2021 г. до 699, 9 тыс. руб. в 2023 г. (по состоянию на ноябрь) для самой младшей версии Standard. То есть, за два года бюджетное российское авто подорожало на 43%.

Очевидные плюсы покупки для работы в такси китайских и российских автомобилей — официальные поставки, наличие дилеров на территории страны, гарантия от производителя, налаженные каналы поставки запчастей и более стабильные цены, если сравнивать с «европейцами» по параллельному импорту. Поэтому мы прогнозируем дальнейшее расширение доли сверх текущих 48%, — отметил Иосиф Этцель, руководитель продаж такси ГК Альфа-Лизинг.

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О КОМПАНИИ

 
ГК Альфа-Лизинг создает лизинговые продукты, с которыми предприниматели могут освободить ресурсы на развитие своего бизнеса. Компания более 25 лет подбирает и финансирует автомобили, спецтехнику и оборудование. Альфа-Лизинг занимает 2 место в рэнкинге лизинговых компаний России РА «Эксперт» и входит в топ-30 лучших работодателей среди крупных компаний по версии hh.ru.
Реклама. ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ"   ИНН 7702390587  erid: LjN8KEVGA

 

Автор: Мария Смирнова
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