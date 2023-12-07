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ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов

ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов
Иллюстрация: ПСБ

Подразделение группы ПСБ запустило «Клуб Благосостояния» — программу лояльности, основанную на эксклюзивных финансовых и сервисных привилегиях в рамках единой экосистемы инвестпродуктов и услуг.

#НОВОСТИ

Клиенты ПСБ Благосостояние получают полный спектр премиальных инвестиционных сервисов, таких как персональный сервис по управлению активами и сопровождению инвестиционного портфеля, детальная аналитика фондового рынка, актуальная подборка инвестиционных идей, новые инфраструктурные и цифровые решения. Кроме того, в рамках новой программы лояльности клиенты могут посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные и гастрономические события, закрытые встречи дискуссионного клуба с участием партнеров, известных спикеров и различных экспертов, а также приглашенных гостей клуба.

ПСБ предлагает не только развитую продуктовую линейку инвестиционных продуктов и сервисов, но и концептуальный новый подход к наполнению программ лояльности. «Клуб Благосостояния» — особая среда для развития, обмена опытом, живого общения частных инвесторов, роста личного капитала и получения инвестиционного дохода. В основе креативной концепции лежит идея развития национального достояния России — богатства природы, многогранной истории и русской культуры, достижений наших соотечественников в области науки и техники, и встречи клуба будут посвящены этим знаковым событиям, а также интересным российскими традициям. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми мероприятиями и персональными предложениями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами и обеспечит им еще больший комфорт, — отмечает Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

«Клуб Благосостояния» имеет три премиальных пакета участия. Первый пакет — «Серебряный», средний — «Золотой» и высший — «Платиновый». Объем привилегий участников определяется в зависимости от размера инвестиционных активов, находящихся под управлением ПСБ Благосостояние, а набор сервисных возможностей увеличивается с каждым уровнем. Клиенты ПСБ Благосостояние подключаются к программе лояльности автоматически.

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Автор: Мария Смирнова
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