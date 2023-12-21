«Малому и среднему бизнесу важен минимальный аванс и быстрое получение техники в лизинг»

Критичными для предпринимателей-лизингополучателей могут стать недостаток денежных средств, длительный срок поставки или неудовлетворительные характеристики продукции непроверенного производителя.

Как меняется рынок лизинга в России, к чему удалось адаптироваться в 2023 г. и что научиться принимать в расчет лизинговым компаниям и лизингополучателям, рассказала директор филиальной сети компании «Интерлизинг» Анна Голикова.

Вырос ли клиентский портфель компании «Интерлизинг» в 2023 г. в сравнении с 2022 г.?

— Наша компания на протяжении последних пяти лет показывала рост. Начиная с 2020-го, пандемийного, было много волатильности, рынок лизинга соответствующим образом реагировал, и, тем не менее, продолжал расти. Исключением был 2022 г., когда ввиду геополитических событий произошло падение рынка лизинга.

В 2022 г. рост был ниже наших ожиданий, но выше падающего рынка, и мы сумели нарастить свою долю. Объем продаж в 2023 г. вырос на более чем 70% относительно показателей прошлого года. Чистая прибыль по МСФО по итогам девяти месяцев текущего года составила 1,3 млрд рублей.

С точки зрения клиентского портфеля не совсем правильно говорить о том, что объем в рублях напрямую коррелирует с количеством штук техники. Есть инфляция, рост рынка связан в том числе с ростом стоимости техники: за последние пять лет цена на легковые автомобили выросла на 78%, грузовые — на 85%, это существенно. Тем не менее, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. у нас клиентский портфель прирастет на 35%, а количество переданных предметов лизинга увеличится на 50%.

В 2023 г. завершается стратегический трехлетний цикл компании, мы находимся в стадии разработки стратегии до 2026 г., в 2024 г. планируем прирасти по объему продаж не менее чем на 50%.

Планы на 2024 г. отражают пессимистичный экономический прогноз?

—15 декабря произошло очередное повышение ключевой ставки, и это основной риск-фактор в целом для отрасли в 2024 г.

При этом у нас был трехлетний инвестиционный период и сформирована большая филиальная сеть в регионах. Сейчас работают 65 филиалов, от которых мы ожидаем существенной прибавки именно в будущие периоды. Компания обладает реальными ресурсами для достижения планов.

Какой период высокой ключевой ставки вы закладываете при разработке стратегии?

— Временные сдерживающие меры бесконечно долго продолжаться не могут. В краткосрочном планировании на 2024 г. мы закладываем, что в первой половине года несколько снизится экономическая активность и спрос будет отложен, а во втором полугодии произойдут изменения в сторону снижения ключевой ставки и улучшение ситуации.

Драйверы рынка и господдержка

«Своих не бросаем!» — в части лизинга это в равной степени относится и к российским производителям, и к покупателям российской техники.

Что способствовало инвестированию компаний малого и среднего бизнеса в собственное развитие?

— Подчеркну, что мы говорим про малый и средний бизнес, не берем в расчет самолеты, пароходы и вагоны. В сфере МСБ в последние годы, а не только в 2023 г., драйвером являются грузоперевозки, серьезно растет объем продаж грузовиков и у нас, и на рынке в целом.

Также растут компании-подрядчики, которые работают на инфраструктурных проектах, и растет спрос на грузовой транспорт, специальную строительную и дорожно-строительную технику. В нашей компании около 50% всех продаж приходится именно на этот сегмент. Остальные 50% — это легковой транспорт, сельскохозяйственная техника, оборудование для металлообработки и деревообработки.

Самой популярной программой госсубсидирования в последние восемь лет является поддержка Минпромторга. Компания «Интерлизинг» профинансировала почти 1,5 тыс. сделок по программам господдержки на общую сумму более 600 млн руб. В связи с тем, что идет локализация производства в России, популярность программ субсидирования только растет, лизинг является инструментом поддержки отечественного производителя, и лизингополучатели им активно пользуются. Наши ожидания от Минпромторга в 2024 г. поддерживаются ситуацией, которая сложилась в текущем году: изначально на поддержку лизинга колесной техники было выделено 2 млрд руб., а осенью неожиданно были выделены дополнительные средства и объем поддержки увеличился более чем в четыре раза.

Вторая по популярности и востребованности в нашей компании уже не первый год — это «Программа 1432», то есть поддержка сельхозтоваропроизводителей. У нас существенная доля сельхозтехники в портфеле, и когда объявляется эта программа с субсидированием 30% стоимости, лизингополучатели выстраиваются в очередь. Главное преимущество программы— максимальная доступность для конечного лизингополучателя.

Какие общие черты можно выделить в портрете клиента лизинговой компании в 2023 г.?

— Красной линией в 2023 г. был запрос на минимальный авансовый взнос, чтобы с минимальными затратами получить основные средства, максимально быстро начать их эксплуатировать и получать выручку. Упомянутая субсидия на покупку колесной техники эту задачу решает наиболее комфортным способом, когда предоставляется скидка на первый платеж, субсидируется часть аванса и при меньших средствах можно получить технику в пользование.

Какие преимущества клиентского сервиса компании можно выделить? Какие, по вашему мнению, факторы будут являться определяющими в борьбе за клиента в 2024 г.?

— Нашим конкурентным преимуществам является универсальность наших услуг. Мы предоставляем в лизинг для МСБ все виды техники. Для предпринимателей закрыть все свои потребности, условно, в «одном окне» — это преимущество, по уровню комфорта клиент в итоге выбирает ту или иную компанию. Плюс получение дополнительного сервиса и удобств — регистрация, страхование, карты помощи на дороге и т.д.

К примеру, раньше в России были различные иностранные лизинговые компании, которые на очень интересных условиях финансировали свою импортную технику, но не могли предложить на тех же условиях технику других брендов. Сейчас они ушли, и лизингополучатели склоняются к сотрудничеству не с несколькими, а с одной лизинговой компанией, получая диверсифицированные услуги. Это основной момент клиентского сервиса в 2023 г.

Дополнительно можно отметить цифровизацию. Бизнес молодеет, много предпринимателей до 30 лет, которые привыкли жить в цифровом пространстве. Лизинг — один из последних крупных рынков, которые переходят на электронный документооборот. В 2023 г. у нас уже более 90% сделок прошли на основе ЭДО, и мы рассматриваем возможность работы с клиентом в онлайн-режиме, без выезда.

Большая часть сервис-сопровождения перешла в личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении. Мы делаем акцент на переход в цифру и планируем в ближайшие три года развивать это направление.

Совершенно исключите человеческое общение?

— Простейшие, рутинные операции мы переводим в цифру, чтобы обеспечить клиентам быстрое и комфортное решение вопросов. Но в то же время, как я уже упоминала, у нас есть сеть филиалов, которая как раз отвечает за близость компании к клиентам и к поставщикам техники за счет присутствия в регионах. На достигнутом мы не останавливаемся, в 2024 г. стоит задача совершить финальный рывок, открыть еще 10 филиалов.

Как рынок справляется с дефицитом техники? В каком сегменте можно ожидать рост доли российских производителей/российских брендов?

— Кризис уже позади, он пришелся на 2022 г. и начало 2023 г. В тот период приходилось перестраиваться, создавать новые логистические цепочки. На текущий момент, и это отмечают все коллеги на рынке лизинга, есть проблемы, связанные с длительными сроками поставки техники в целом, из Китая в том числе. Но острого дефицита на текущий момент не наблюдается.

Техника новых марок эксплуатируется в России уже практически год, постепенно формируется даже вторичный рынок. У лизингополучателей появляется понимание, с какими марками работать. Скорее всего, будет расширяться модельный ряд поставляемой китайской техники, но какие-то другие страны-производители не появятся. Поддержка Минпромторга способствует укреплению доли отечественных производителей, но никакого прорывного роста там не ожидается, это поддержка текущих объемов.

Как предприниматели оценивают качество новых китайских брендов?

— Мнения разнятся, рынок не сформирован и не хватает данных, не накоплена статистика, чтобы сделать обобщенные корректные выводы. Перед лизинговыми компаниями остро стоит вопрос о структуре сделок по китайской технике, по определению ее остаточной рыночной стоимости, поскольку сложно понять, как она себя поведет, как будет терять стоимость, будет ли на нее сформирован спрос на вторичном рынке и т.д. Самый простой инструмент для лизинговой компании, чтобы минимизировать свои риски — повышение первоначального взноса, что напрямую отражается на лизингополучателе. Поэтому программа поддержки отечественной техники вновь становится актуальной. Ведь когда повышается взнос за китайскую технику, выгоднее приобрести российскую, к тому же ее обслуживание и ремонт более прогнозируемы, есть дилерские центры.

Выросла ли заинтересованность предпринимателей в б/у технике?

— В 2023 г. наблюдался рост спроса на б/у технику, в первую очередь европейских марок. Спрос был, мы его отработали, увеличили сроки возможной эксплуатации техники. Этот продукт себя оправдал, но пик пройден. Уже удалось наладить поставки новой техники по параллельному импорту, хоть и с проблемами по срокам. Конечно, это не тот объем, который раньше ввозился в Россию, но европейская техника поставляется.

Отмечалась ли в 2023 г. проблема с невозвратными платежами?

— Сейчас массовости в дефолтах не наблюдается, такой, какая была в период пандемии. В тот период правительством вводился мораторий на взыскание пеней, были массовые обращения о реструктуризации долга, и мы действительно это все делали.

Второй всплеск дефолтности был связан с выдачами, произведенными во втором квартале 2022 г. Рынок еще не успел среагировать, спрос по инерции рос, и уже потом, к третьему-четвертому кварталу 2022 г., часть лизингополучателей стала понимать, что произошли события, которые существенно повлияли на их платежеспособность, что они не справляются с нагрузкой.

По итогам 2022-го и начала 2023-го такие обращения единичны, все решается в индивидуальном порядке. Мы всегда находимся в коммуникации с клиентом, если есть понимание сроков погашения задолженности, мы предпочитаем договариваться, не доводить до крайних мер и изъятия техники.

Какова специфика работы «Интерлизинга» на Урале — динамика продаж, наиболее востребованная техника?

— Уральский дивизион нашей компании последние три года показывает исторические максимумы и самую большую долю продаж в компании в целом. На Урале сосредоточено много крупных компаний реального сектора экономики, соответственно, большое количество компаний-подрядчиков МСБ, которые нанимают строительную и грузовую технику. В нашем объеме продаж это больше 60%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 г., то Урал за девять месяцев 2023 г. у нас прирос по объему примерно на 55%.

С какими вызовами столкнется рынок лизинга в 2024 г.?

— Самое важное, конечно, — это кредитно-денежная политика, повторяться не буду. Каких-то особых внешних вызовов не ждем, все самое страшное, надеемся, уже позади. За 2023 г. рынок лизинга ко многому адаптировался, и есть позитивные ожидания от мер, которые были предприняты ранее. Ожидаем, что локализация повысится, что в целом бизнес станет активнее в связи с разрывом многих международных связей, что российское производство будет развиваться, и это подтолкнет сначала производство техники, затем спрос на технику и спрос на лизинговые услуги.

Если мы сравним проникновение услуг лизинга в Европе и то, что сейчас есть на рынке капитала в России, это две большие разницы. Емкость рынка, с одной стороны, ограничена, но нужно иметь в виду два фактора. Во-первых, это принцип проникновения лизингового продукта в инвестиции. Тут до достижения предела очень далеко, доля в легковом транспорте составляет порядка 20% и где-то 85% — в грузовом. Во-вторых, перераспределение долей на рынке.

Когда начались разговоры о регулировании Центробанком лизингового сектора, часть игроков покинула рынок, также определенный исход иностранных кэптивных компаний произошел после февраля 2022 г., есть возможность занять часть доли рынка за счет ухода других игроков. Если раньше мы существенно росли относительно низкой базы наших крупнейших коллег, то сейчас темпы роста будут сокращаться, т.к. мы постепенно набираем портфель. Но мы видим потенциал и ставим амбициозные задачи.

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