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Последний шанс подать заявку в номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство»

Последний шанс подать заявку в номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство»
Иллюстрация: DK.RU

Организаторы ждут данные о компаниях для одной из номинация традиционного конкурса «Человек года». Тем, кто подавал заявку в 2022 г., необходимо актуализировать данные.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЧЕЛОВЕК ГОДА#НОВОСТИ

Стартовала подготовка к премии «Человек года», которая состоится в Екатеринбурге в ноябре 2023 г. Строители и проектировщики Среднего Урала еще могут подать заявку на участие в традиционной номинации конкурса — «Подрядчик года: проектирование и строительство». Заявки от компаний принимаются до 15 августа.

Кроме того, необходимо актуализировать данные тем компаниям, которые подавали заявку на участие в конкурсе в 2022 г. (номинация была перенесена на 2023-й год). Как уже писал DK.RU, все поданные ранее заявки остались в силе, но для того, чтобы жюри могло их рассматривать, компаниям-участникам нужно предоставить максимально актуальные данные по следующим критериям:

  • История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет.
  • Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом.
  • Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов).
  • Выручка: увеличение размера выручки за 2022 г.
  • Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

Конкурс, который традиционно проводят DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей», помогает молодым компаниям заявить о себе на рынке, а уже известным игрокам напомнить о том, с какими проектами они работают и какой вклад вносят в развитие отрасли. Номинация появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества, участвовать в конкурсе могут компании, занимающиеся разработкой проектов недвижимости и их возведением.

Последний шанс подать заявку в номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство» 1

За четыре года существования номинации было подано и рассмотрено более ста заявок, девять компаний стали номинантами.

В конкурсе-2023 уже принимают участие: ООО «Инженерная инфраструктура», ООО «Пенетрон-Регион», ООО «Ареал», ООО «ПКФ Техномет»,  ООО «СК «Исеть», ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства», ООО «Связьлайн», ООО «СтройПроект Групп», ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», ООО ИнПАД, ООО «АльмакорГруп».

Победители номинации прошлых лет:

Информация о подготовке к премии, а также имена и фото победителей будут публиковаться на страницах DK.RU.

Автор: Александра Клименко
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