Последний шанс подать заявку в номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство»

Организаторы ждут данные о компаниях для одной из номинация традиционного конкурса «Человек года». Тем, кто подавал заявку в 2022 г., необходимо актуализировать данные.

Стартовала подготовка к премии «Человек года», которая состоится в Екатеринбурге в ноябре 2023 г. Строители и проектировщики Среднего Урала еще могут подать заявку на участие в традиционной номинации конкурса — «Подрядчик года: проектирование и строительство». Заявки от компаний принимаются до 15 августа.

Кроме того, необходимо актуализировать данные тем компаниям, которые подавали заявку на участие в конкурсе в 2022 г. (номинация была перенесена на 2023-й год). Как уже писал DK.RU, все поданные ранее заявки остались в силе, но для того, чтобы жюри могло их рассматривать, компаниям-участникам нужно предоставить максимально актуальные данные по следующим критериям:

История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет.

год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет. Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом.

увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом. Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов).

главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов). Выручка: увеличение размера выручки за 2022 г.

увеличение размера выручки за 2022 г. Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

Конкурс, который традиционно проводят DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей», помогает молодым компаниям заявить о себе на рынке, а уже известным игрокам напомнить о том, с какими проектами они работают и какой вклад вносят в развитие отрасли. Номинация появилась в ответ на запрос представителей бизнес-сообщества, участвовать в конкурсе могут компании, занимающиеся разработкой проектов недвижимости и их возведением.

За четыре года существования номинации было подано и рассмотрено более ста заявок, девять компаний стали номинантами.

В конкурсе-2023 уже принимают участие: ООО «Инженерная инфраструктура», ООО «Пенетрон-Регион», ООО «Ареал», ООО «ПКФ Техномет», ООО «СК «Исеть», ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства», ООО «Связьлайн», ООО «СтройПроект Групп», ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», ООО ИнПАД, ООО «АльмакорГруп».

Победители номинации прошлых лет:

Информация о подготовке к премии, а также имена и фото победителей будут публиковаться на страницах DK.RU.