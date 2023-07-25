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Как управлять продажами и выстраивать отношения с клиентами по спиральной динамике

Как управлять продажами и выстраивать отношения с клиентами по спиральной динамике
Иллюстрация: https://unsplash.com/

4 августа в Ельцин центре (ул. Бориса Ельцина, 3) пройдет тренинг «Спиральная динамика: управление продажами и выстраивание отношений с клиентами».

#НОВОСТИ

Спиральная динамика — это авторская технология управления продажами и выстраивания отношений с клиентами. Она являет собой отражение модели эволюционного развития людей, организаций и общества.

Преимущества использования:

  • Она описывает ценности человека, а не только лидерства или типов управления;
  • Описывает логику развития систем ценностей, связанную с усложнением концептов;
  • Применима не только для отдельных людей, но и для групп, сообществ и компаний;
  • Детализирует и раскрывает происходящий сейчас переход от ценностей индустриального общества к цифровому миру.

Как управлять продажами и выстраивать отношения с клиентами по спиральной динамике 1Экспертом выступит Константин Никитин — практик в области трансформации систем управления организацией. Практикующий фасилитатор.

— 10+ лет опыта управленческой работы и в качестве директора организации;

— 12 лет опыт изучения, исследования и трансформации культуры коммуникации в организациях разного сегмента;

— 3 года сопровождает изменения в организации в роли практика, selforg master.

— Автор трансформационной бизнес-игры «Смартократия» для развития управленческих навыков.

Каждый участник тренинга «Спиральная динамика» сможет посмотреть на свой продукт сверху: какие задачи и боли клиента закрывает продукт, чем он реально может быть полезен, как разговаривать с клиентом на одном языке.

Участие платное, купить билет можно по ссылке.

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Автор: Гринина Ирина
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