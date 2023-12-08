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ПСБ в Екатеринбурге повел семинар о правилах сопровождения гособоронзаказа

ПСБ в Екатеринбурге повел семинар о правилах сопровождения гособоронзаказа
Иллюстрация: ПСБ

Эксперты ПСБ и представители надзорных органов рассказали сотрудникам предприятий Свердловской области, выполняющих госзаказ, об изменениях в организации работы между заказчиками и исполнителями.

#НОВОСТИ

Цель семинара — обеспечить бесперебойное сопровождение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на всех этапах. Сотрудники предприятий, задействованных в цепочке ГОЗ, узнали о последних изменениях в регламентах и законодательных актах в области банковского сопровождения контрактов по ГОЗ, в том числе касающиеся особенностей взаимодействия организаций-подрядчиков и представителей Минобороны. Отдельный блок семинара был посвящен экспертизе и новейшей судебной практике в области ценообразования.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ. Он отметил, что банк уделяет особое внимание созданию комфортных финансовых условий для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Сюда входят как специальные условия в рамках зарплатного проекта, в том числе по потребительскому кредитованию, так и программа повышения доступности жилья для сотрудников предприятий ОПК.

Количество предприятий — участников гособоронзаказа растет. Вслед за выстраиванием новых производственных цепочек совершенствуется правовое регулирование ГОЗ. ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию клиентских сервисов — совершенствует технологии, адаптирует процессы и продукты, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и бесперебойность расчетов», — подчеркнул востребованность обучающих мероприятий для участников ГОЗ Алексей Ошев, заместитель управляющего Уральским филиалом по работе с предприятиями ОПК.

ПСБ регулярно проводит семинары по банковскому сопровождению гособоронзаказа на Урале. Так, в 2023 г. подобные мероприятия прошли в Челябинске и в Перми. В Екатеринбурге это уже третий семинар, начиная с 2021 г.

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Автор: Мария Смирнова
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