Новое оборудование и коллекции. Завод керамических изделий Екатеринбурга подвел итоги года

В 2023 г. завод нарастил объемы продаж плитки и керамогранита, предприятие выпустило около 30 новых коллекций, преобразило точки продаж и повысило зарплаты сотрудникам.

В ушедшем году АО «ЗКИ» (Завод керамических изделий) реализовало более 9,4 млн кв. м керамической плитки и керамогранита, это на 200 тыс. кв. м превышает показатели прошлого года. Продукцию предприятия, напомним, знают под брендами ALMA CERAMICA, Alta Cera, Delacora, Newtrend.

Увеличить объемы помогло в том числе технологическое обновление: линии дооснастили механизмами автоматизации, ручной труд теперь минимизирован. Кроме того, на заводе ввели дополнительную линию по ректификации керамической плитки и керамогранита (ректификация — дополнительная обработка материала, в процессе которой срезаются боковые кромки — DK.RU).

Также на заводе запущен новый робот по упаковке и сортировке крупноформатного керамогранита, завершается монтаж дополнительной линии по резке такого керамогранита на доски разного размера. Спрос на такой стройматериал на рынке сейчас особенно высок: изделия размером 1200х600 и 600х600 мм широко используются для выкладки пола и стен не только в ванных комнатах и кухнях, но и в спальнях, гостиных и других жилых помещениях. Высок спрос на крупноформатный керамогранит и на социальных объектах с высокой степенью проходимости, а также в наружной отделке жилых и административных зданий.

На заводе подчеркивают, что сделанное за год — большой шаг вперед. Уже проектируются новые производственные линии, их оснастят высокотехнологичным оборудованием, которое будет выпускать керамические поверхности больших форматов.

Сейчас предприятие работает на полную мощность, заказы в кратчайшие сроки доставляются по России и в страны СНГ. Благодаря налаженной логистике это происходит без роста цен на продукцию.

В рамках предприятия функционирует дизайнерское бюро, его специалисты трудятся над новыми коллекциями, отвечающими всем мировым дизайнерским стандартам. В прошедшем году было представлено 30 новых дизайнов плитки. Самыми модными стали сочетания мрамора и дерева. Такой керамогранит представлен в популярной коллекции Nevada. В коллекции Dublin, оказавшейся на втором месте по популярности, дерево вновь сочетается с мрамором, а замыкающая тройку лидеров коллекция Mars декорирована под бетон.

Современные технологии позволяют завод выпускать плитку с самыми разными спецэффектами. Есть варианты с так называемым сахарным эффектом, он достигается за счет нанесения глазури с добавлением мелкодисперсных гранул и последующим обжигом в печи, плитка в итоге приобретает характерный блеск и мягкую, слегка шероховатую поверхность. Такая плитка безопасна в эксплуатации, при ходьбе по ней практически нет скольжения, поэтому она идеально подходит для использования на улице.

Еще один интересный вариант — коллекции со спецэффектом deep-ink. Это специальное цифровое декоративное покрытие, которое позволяет создать небольшой рельеф и глянцевый блеск на керамограните без дополнительного обжига в печи. В итоге на плитке появляется объемная поверхность с мерцающим эффектом. К сильному скольжению эффект не приводит, так что плитка может использоваться как внутри, так и снаружи помещения.

Помимо совершенствования плитки и коллекций на предприятии уделяют большое внимание развитию сотрудников. На заводе выстроена система наставничества, каждый сотрудник может повысить квалификацию и научиться новому, в том числе полностью поменять направление работы.

Уделяется внимание и социальной поддержке коллектива. Руководство предприятия утвердило новую программу, в котрой дополнительно к уже имеющимся преференциям предусмотрен пакет добровольного медицинского страхования, получить компенсацию расходов на питание. С нового года на предприятии заметно выросли зарплаты.

Традиционно заводчанам оказывается финансовая поддержка в важных жизненных ситуациях: денежные поощрения на юбилеи, свадьбы, рождение ребенка. Для сотрудников, их детей, а также для ветеранов предприятия предусмотрены оздоровительные программы в санаториях.

Такая политика привела к тому, что многие работают на заводе целыми семьями. Например, общий трудовой стаж самой многочисленной династии завода — более 300 лет.

Для того, чтобы на производство приходили молодые специалисты, на заводе работают со школьниками и студентами. В 2023 г. экскурсии на производство провели для студентов Уральского государственного лесотехнического университета и десятиклассников из екатеринбургской гимназии № 9. Молодые люди были поражены, насколько это большое и автоматизированное производство, они представляли завод совсем иначе.

Знакомят молодое поколение с работой предприятия и во время ярмарок вакансий в вузах и колледжах. Уже в этом году специалисты АО «ЗКИ» побывали в Екатеринбургском энергетическом техникуме, где пригласили студентов на оплачиваемую производственную практику. Предприятие заинтересовано в наладчиках оборудования, технологах, электромонтерах, электронщиках, слесарях.

В минувшем году были заключены новые договоры с крупными девелоперами. Сегодня АО «ЗКИ» выступает основным поставщиком керамической плитки и керамогранита на многие стройплощадки в ХМАО. Продукция завода применяется при строительстве образовательного центра «Лукойл» в Когалыме, жилых комплексов в Сургуте. Ууральская плитка используется при возведении аэровокзального комплекса международного аэропорта Южно-Сахалинска и Тверского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. В Екатеринбурге предприятие продолжает сотрудничество с детской горбольницей № 9.

Активно развивается и розничная сеть. В прошедшем году реконструировали старейший магазин «Уралкерамика» на ул. Селькоровской, 76 в Екатеринбурге. Теперь это просторный и светлый шоурум, каждый сантиметр пространства в котором продуман. Коллекции плитки и керамогранита размещены на стендах-«книжках», изготовленных на том же заводе, где и плитка. При необходимости прямо на месте продавцы наглядно демонстрируют в 3D-программе то, как будет смотреться та или иная плитка в определенном интерьере, как будет сочетаться с сантехникой, также сотрудники магазина могут сделать дизайн-проект и рассчитать, сколько продукции понадобится на определенную площадь.

Полный ассортимент керамической плитки и керамогранита завода представлен сегодня более чем в 3000 торговых точек. Там предусмотрены скидки для ряда клиентов, например, новоселов и дизайнеров, плиточников — последние получают скидки для себя и клиентов.

В 2024 г. Завод керамических изделий будет продолжать модернизировать производственные мощности и наращивать выпуск современной керамической плитки и керамогранита. Запланирован выпуск новых коллекций, которые точно придутся по душе покупателям.